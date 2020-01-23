عن اختراق هاتف "بيزوس".. أمريكا لشركاتها: واصلوا العمل مع السعودية ولا تتأثروا بتلك المزاعم

وزير الخزانة يرفض التعليق بشكل نهائي على التقارير

رفض وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، اليوم (الخميس)، التعليق بشكل نهائي على مزاعم "وقوف السعودية وراء اختراق هاتف مؤسس شركة أمازون جيف بيزوس".

وقال "منوتشين" في تصريحات نقلتها "رويترز" وأوردتها "سبوتنيك": "أطالب المديرين التنفيذيين للشركات الأمريكية، بضرورة مواصلة العمل مع السعودية، وعدم التأثر بتلك التقارير التي تتحدث عن اختراق هاتف بيزوس".

وأضاف: "قطعا لدينا أعمال كثيرة مع السعودية، ولا ينبغي أن تتأثر بتلك التقارير".