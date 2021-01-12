حدَث جامعي مهم.. السواحة يفتتح برنامج الإثراء الشتوي في "كاوست"

نوه بعصر الثورة الصناعية الرابعة والانتقال من حل المشكلات إلى اكتشافها

انطلق برنامج الإثراء الشتوي (ويب 2012) الذي تشرف عليه جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية "كاوست" وذلك في مقر الجامعة في ثول وافتتح وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، البرنامج بكلمة افتتاحية مركزًا على أبرز مبادئ القيادة في عصر الثورة الصناعية الرابعة ودورها في تعزيز فرص القرن الـ21 وذلك بالانتقال من حل المشكلات إلى اكتشافها، والحصول على أعلى مستوى من الذكاء العاطفي. والتركيز على نماذج أعمال القيادة والثقافة المناسبة لها.

من جهة أخرى، ألقى الدكتور توني تشان رئيس جامعة كاوست كلمة في هذه المناسبة قال فيها: ‏"يعد برنامج الإثراء الشتوي حدثًا جامعيًا مهمًا، فمنذ عام 2010 استقطبنا أكثر من مائة ألف زائر، بالإضافة إلى مليوني مشاهدة عبر الإنترنت سنويًا. وفي ظل جائحة ⁧‫كورونا⁩، لم يكن تنظيم الحدث ممكنًا، لذا جعلنا النسخة الافتراضية متاحة للجميع".

ثم تبعه السيد جيسون روس، المدير التنفيذي لتقنية المعلومات في كاوست بخطاب بعنوان "ربط كاوست بسرعة العِلم".

ثم قدمت بعد ذلك مجموعة من المحاضرات الشيقة حول أبحاث الاتصالات الحديثة في كاوست، مثل محاضرة "تقنية 6G": نحو عالم أكثر اتصالاً واستدامة" من إعداد الأستاذ المتميز في الجامعة البروفيسور محمد سليم العلويني، ومحاضرة البروفيسور بون أووي من كاوست بعنوان "الاتصالات البصرية اللاسلكية تحت الماء".

ويقدم البرنامج هذا العام تجربة افتراضية عالمية تتيح للجميع التفاعل والمشاركة والإثراء، وسيتم بث فقرات وأنشطة البرنامج مباشرةً على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بكاوست دون الحاجة إلى التسجيل المسبق.

وحددت (كاوست) فعاليات برنامجها للإثراء الشتوي (ويب 2021) في الفترة من 10 -21 يناير لهذا العام والذي سيكون بصورة افتراضية بالكامل بحيث يتيح للجميع من داخل المملكة وحول العالم حضور فعالياته وأنشطته التي تناقش موضوع "الربط والتواصل" والمفاهيم والتقنيات المرتبطة وتأثيرها على حياتنا ومستقبلنا والتي يرى البروفيسور خالد نبيل سلامة، رئيس برنامج ويب 2021، أنه موضوع مهم للغاية ويصل تأثيره لجميع جوانب حياتنا.

وأضاف: لا شك أن الثورة الرقمية هي سمة عصرنا، والتي من خلالها أصبحنا دائمًا على تواصل مع بعضنا بعضًا وأصبح هذا العالم من خلال تقنيات الاتصال المختلفة والمتطورة مجرد قرية صغيرة، وهذا أحد الموضوعات التي يناقشها برنامج ويب 2021 بالإضافة إلى العديد من الموضوعات المهمة الأخرى مثل الاتصال المعرفي والجسدي والاجتماعي، والشبكات ووسائل الاتصال المتقدمة، والتهديدات السيبرانية والأمن السيبراني، ومراقبة الأمراض المعدية والحد من انتشارها، والتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي، والأنظمة ووسائل التنقل الذكية، ورؤية المملكة 2030، وستتم مناقشة هذه الموضوعات بوساطة أكثر من 70 متحدثًا من جميع أنحاء العالم، وسيتم بث أكثر من 25 كلمة رئيسة وحلقات نقاشية ومحاضرات متميزة مباشرة وعند الطلب على قنوات كاوست على فيسبوك ويوتيوب دون الحاجة إلى تسجيل مسبق، وسيكون توقيت بث الفعاليات المباشرة حسب التوقيت العربي الرسمي (AST).

وسيتاح للجمهور فرصة الاستماع لنخبة من المهندسين والعلماء البارزين الذين تحتل أعمالهم صدارة المجالات العلمية في العالم، مثل البروفيسور غابرييل ليونغ، أحد رواد علماء الأوبئة في آسيا ووكيل وزارة الغذاء والصحة السابق في هونغ كونغ، والمهندس عبدالرحمن بن فاروق عدّاس الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، إضافة إلى مجموعة متميزة من علماء كاوست، مثل البروفيسور باسم شحادة، الأستاذ المشارك في علوم الحاسب الآلي، والذي يعمل في مجال توصيل الإنترنت في البيئات المائية، والدكتورة بولا موراغا، الأستاذة المساعدة في الإحصاء في كاوست، والتي أسهمت أبحاثها بشكل مباشر في توجيه السياسات الإستراتيجية في الحد من تبعات الأمراض في العديد من البلدان.

يُذكر أن شعار برنامج ويب 2021 الذي يظهر كرة متوهجة تم تصميمه بوساطة الطالبة إلهام الملا من جامعة أم القرى، بعد فوزها في مسابقة أقامتها الجامعة لتصميم ملصق لبرنامج ويب يوضح موضوع الربط والتواصل بمشاركة طلبة من كاوست وجامعات أخرى من المملكة.





وتطمح كاوست أن تثري فعاليات وأنشطة برنامج (ويب 2021) جميع المشاركين وأن يكون البرنامج افتتاحية مثمرة وعامرة بالتفاؤل للعام الجديد.