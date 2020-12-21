بشكل فوري.. إيقاف طبيبة بالطائف وإحالتها إلى النيابة العامة لهذا السبب

فيما تتخذ الإجراءات المناسبة ضد المنشأة الصحية التي قامت بتشغيلها

اكتشفت إدارة الالتزام بصحة الطائف "طبيبة" تعمل بمنشأة طبية خاصة غير مرخص لها بالعمل وليست على كفالة صاحب المنشأة وليس لديها تصنيف مهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، واتخذت الادارة قراراً بإيقاف الطبيبة عن العمل بشكل فوري، وإحالة القضية إلى النيابة العامة ولجنة مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة.

وأشارت الشؤون الصحية بالطائف، إلى أن إحالة الطبيبة إلى النيابة بسبب عملها دون تصنيف مهني أو رخصة مزاولة المهنة، كما سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد المنشأة الصحية التي قامت بتشغيل الطبيبة بشكل مخالف.

وأكدت مصادر "سبق"، أن إدارة الالتزام تقوم بجولات مكثّفة على المؤسسات الخاصة بهدف التأكّد من التزامها بالأنظمة والتعليمات، وكذلك مدى التزام الممارسين الصحيين من الأطباء وبقية التخصصات برخص مزاولة المهنة والتصنيف المهني باعتبارها شرطاً لممارسة المهنة.