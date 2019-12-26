تعيين 200 موظفة في صالات مطار جدة

بإشراف الشركة السعودية للخدمات الأرضية

أنهت الشركة السعودية للخدمات الأرضية، الشركة الرائدة في تقديم خدمات المناولة الأرضية في جميع مطارات المملكة توظيف 200 موظفة بصالات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، يشغلن وظائف مأمور خدمات العملاء.

وتم إلحاقهن ببرنامج تدريبي متخصص في أكاديمية التدريب بالشركة لتزويدهن بالمعرفة العلمية والعملية لتقديم أفضل الخدمات لشركات الطيران والمسافرين.

وقد باشرت الدفعة الأولى أعمالها يوم الثلاثاء 17/ 12 /2019م، وستباشر الدفعة الثانية بداية عام 2020م.