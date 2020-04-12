بأثرٍ رجعي.. إيداع أكثر من 19 مليون ريال معاشات ضمان لشهر رجب للمسقطين سابقاً

قبل أن تجري إعادتهم لاحقاً إثر قرارات وزارة "الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية"

أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، معاشات الضمان الاجتماعي لشهر رجب بأثر رجعي للمستفيدين الذين أسقطوا الشهر الماضي قبل أن تجري إعادتهم لاحقاً إثر قرارات الوزارة التي اتخذتها للتخفيف عن المستفيدين من آثار التبعات والتدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة جائحة كورونا.

كما مدّدت الوزارة فترة عدم إسقاط أيّ مستفيد ضماني للشهرين القادمين (شعبان ورمضان)، إذ يشمل القرار جميع الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي ممّن يجب إسقاطهم بسبب عدم تحقيق الشروط والأهلية، إما لانتهاء الخدمة المقررة أو لانتهاء فترة التمكين أو غير ذلك، باستثناء حالة وفاة المستفيد.

يأتي هذا القرار تماشياً مع المسؤولية المجتمعية المنوطة بالوزارة تجاه الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي في المملكة، خصوصاً أن إعادة شمول بعض الفئات تتطلب مراجعة بعض الدوائر الحكومية لإحضار بعض المستندات المطلوبة.

يُذكر أن المعاشات المودعة لشهر رجب بأثر رجعي بلغت (19,578,541) مليون ريال، وأودعت الوزارة في وقت سابق، ما يتجاوز مليارَي ريال لمستفيدي الضمان الاجتماعي لشهر شعبان للعام الجاري 1441 هـ.