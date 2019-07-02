"هدف": التسجيل في برنامج "صيفي" مستمر حتى الخميس المقبل

طرح 28 ألف فرصة تدريبية للطلاب والطالبات خلال الصيف

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، استمرار تسجيل الطلاب والطالبات في برنامج "صيفي" حتى الخميس المقبل.

وقال الصندوق عبر حسابه في "تويتر": طرح 28 ألف فرصة تدريبية للطلاب والطالبات خلال فترة الصيف، ضمن برنامج التدريب الصيفي #صيفي، علماً أن التسجيل مستمر حتى #الخميس المقبل.