"كورونا" يقفز بعدد الوفيات في أمريكا إلى 15.700

رغم أن الوباء لم يقترب من ذروته

كشف إحصاء لـ"رويترز" عن أن وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوزت 15700، اليوم (الخميس)، رغم مؤشرات على أن الوباء ربما يقترب من ذروته.

وبيّن الإحصاء أن الوفيات في الولايات المتحدة سجلت أرقامًا قياسية جديدة أمس وأول أمس؛ حيث جرى تسجيل ما يزيد على 1900 حالة وفاة جديدة كل يوم.