"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح مسجد في عسير

بعد تعقيمه في إطار الحرص على سلامة المصلين

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، افتتاح مسجد بعد إخلائه مؤقتاً وتعقيمه في منطقة عسير، بعد ثبوت حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وبلغ مجموع ما تمّ الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 223 يوماً 2027 مسجداً، في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وبيّنت الوزارة أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، إضافة إلى عمليات النظافة والصيانة المستمرة لكافة المساجد.

ودعت الوزارة، المصلين ومنسوبي المساجد، إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية الموصى بها لسلامتهم.