بالصور.. أمانة الرياض تغلق عددًا من مقاهي الشيشة المخالفة

في إطار جهودها الاحترازية لمنع انتشار كورونا

‫أغلقت أمانة منطقة الرياض عددًا من مقاهي الشيشة والتي خالفت تعليمات الإغلاق الاحترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وطبقت عليهم الغرامات بحدها الأعلى، فيما سيتم الرفع للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات الرادعة بحق مالكيها.

وكانت أمانة منطقة الرياض كثفت، في إطار جهودها الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، أعمال تطهير وتعقيم المتنزهات والحدائق وممرات المشاة وملاعب الأطفال في مدينة الرياض.

وشملت الإجراءات الوقائية إغلاق المجمعات التجارية وجميع الأنشطة داخلها بما فيها المطاعم وأماكن ألعاب الأطفال، باستثناء محال السوبر ماركت والصيدليات.