غداً.. حالة ماطرة على المناطق الشرقية وتمتد مساءً إلى العاصمة الرياض

تنحسر مع بداية ساعات مساء الثلاثاء

تزداد فرص تأثر المنطقة الشرقية والوسطى من السعودية بحالة من عدم الاستقرار الجوي، تجلب معها الأمطار الرعدية في العديد من المناطق، تشمل مدينتي الرياض والدّمام، وفقاً لموقع "طقس العرب".

وغداً الاثنين ومع ساعات الظهيرة، تبدأ الغيوم الرعدية بالتطور فوق مناطق متفرقة من الشرقية، تزداد رقعتها ومساحتها لتغطي أغلب مناطق المنطقة الشرقية، وتمتد نحو منطقة الرياض ساعات المساء والليل.

وستكون مدينة الدمام أكثر المستفيدين من الحالة الماطرة، حيث تبدأ فرص الأمطار على المدينة مع ساعات صباح الاثنين، وتزداد الأمطار غزارة مع ليل الاثنين/الثلاثاء، وصباح الثلاثاء، حيث تصبح الهطولات المطرية رعدية وغزيرة، وقد تتسبب في تجمعات مياه وفيضانات.

ومع ساعات عصر ومساء الاثنين، تبدأ الرياض تتأثر بحالة عدم الاستقرار الجوي، وتشتد تدريجيًا مع ساعات ليلة الاثنين/الثلاثاء، حيث تهطل زخات رعدية من المطر تكون متوسطة الشدة مع بعض البؤر الغزيرة، وتبدأ الحالة الجوية الماطرة بالتراجع والضعف مع ساعات ظهيرة وعصر يوم الثلاثاء؛ ليميل الطقس للاستقرار أكثر.

ويوضح "طقس العرب" أن التفسير العلمي للحالة الجوية المتوقعة هو اندفاع مرتفع جوي متمركز فوق الأراضي العراقية بكتلة هوائية باردة نحو شمال الخليج العربي، بالتزامن مع امتداد منخفض جوي سطحي نحو وسط السعودية، مترافق بكتلة هوائية دافئة، والتقاء الكتلتين الهوائيتين سيعمل على عدم استقرار الهواء في مختلف طبقات الجو، وبالتزامن مع هبوب رياح رطبة سطحية قادمة من الخليج العربي، ستكون البيئة خصبة لتطور غيوم ركامية رعدية ماطرة على المنطقة الشرقية والوسطى من السعودية يومي الاثنين والثلاثاء.