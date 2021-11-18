"الملكية الفكرية" توقّع برنامج الشراكة المعززة مع مكتب البراءات الأوروبي

بهدف رفع مستوى جودة وموثوقية تقارير الفحص الصادرة عن الهيئة

وقّعت الهيئة السعودية للملكية الفكرية برنامج الشراكة المعززة مع مكتب البراءات الأوروبي، خلال الاجتماع المنعقد افتراضياً اليوم الخميس 12 ربيع الثاني 1443هـ الموافق 18 نوفمبر 2021م، وذلك في إطار مذكرة التفاهم في مجال الملكية الفكرية الموقعة بين الجانبين.



وتنعكس الشراكة المعززة بشكل إيجابي على المملكة فيما يخص تحقيق المواءمة والتكامل في إجراءات فحص طلبات براءات الاختراع ورفع مستوى جودة وموثوقية تقارير الفحص الصادرة عن الهيئة؛ مما يساهم في تحسين القيمة والرضا لدى العملاء وأصحاب الحقوق من المخترعين.



جدير بالذكر أن توقيع الشراكة المعززة يجعل المملكة الشريك رقم 10 مع مكتب البراءات الأوروبي؛ مما سيساهم في تطوير عمليات تسجيل طلبات براءات الاختراع في المملكة.