"الجبير" يبحث مع وزير خارجية كوستاريكا تعزيز آفاق التعاون المشترك

استعرض العلاقات الثنائية وأبرز المستجدات الدولية التي تهمّ البلدين

أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، بوزير الخارجية والأديان في جمهورية كوستاريكا رودولفو سولانو كيروس.

وتم خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية، وتعزيز آفاق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى المستجدات الدولية التي تهم البلدين.