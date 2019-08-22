أسعار النفط تنخفض وخام "برنت" يبقى فوق الـ60 دولارًا

جراء مخاوف من زيادة مخزونات المنتجات النفطية في أمريكا

تراجعت أسعار النفط اليوم، مقلصة المكاسب التي حققتها في وقت سابق؛ إذ تتعرض لضغوط جراء مخاوف تتعلق بالاقتصاد العالمي وزيادة تفوق التوقعات في مخزونات المنتجات النفطية بالولايات المتحدة (أكبر مستهلك للخام في العالم).

وبحلول الساعة 06:34 بتوقيت جرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 16 سنتًا، أو 0.3% إلى 60.14 دولارًا للبرميل.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عشرة سنتات أو 0.2% إلى 55.58 دولارًا للبرميل.