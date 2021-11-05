بريطانيا تسجل 37,269 إصابة جديدة بكورونا و 214 وفاة

إجمالي الإصابات 9,208,219 حالة والوفيات 141,395شخصًا

سجّلت بريطانيا 37,269 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و 214 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 9,208,219، والوفيات 141,395.

بريطانيا فيروس كورونا الجديد

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05 نوفمبر 2021 - 30 ربيع الأول 1443 12:45 AM

إجمالي الإصابات 9,208,219 حالة والوفيات 141,395شخصًا

بريطانيا تسجل 37,269 إصابة جديدة بكورونا و 214 وفاة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

لندن

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سجّلت بريطانيا 37,269 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و 214 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 9,208,219، والوفيات 141,395.

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بريطانيا فيروس كورونا الجديد

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