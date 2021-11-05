بريطانيا تسجل 37,269 إصابة جديدة بكورونا و 214 وفاة

إجمالي الإصابات 9,208,219 حالة والوفيات 141,395شخصًا

سجّلت بريطانيا 37,269 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و 214 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 9,208,219، والوفيات 141,395.