تقدير عالمي جديد لـ"رابطة العالم الإسلامي" يؤكد تفردها في الدفاع عن عالمية الإسلام

بعد جائزة "عصر النهضة".. اختيرت متحدثة باسم الشعوب الإسلامية تقديراً لخطابها الرائد

واصلت رابطة العالم الإسلامي ريادتها في تمثيل الشعوب الإسلامية، بإنجاز جديد تَمَثّل في اختيار أمينها العام الشيخ الدكتور محمد العيسى متحدثاً عن الشعوب والحضارة الإسلامية؛ وذلك في لقاء "بناء الجسور بين الحضارات والشعوب"، الذي انطلق بمدينة "رميني" الإيطالية في الـ(28) من أغسطس المنصرم؛ وذلك بحضور أكثر من خمسة آلاف من النخب العالمية دينياً وفكرياً وسياسياً وتاريخياً، وبمتابعة من أكثر من مليون شخص؛ حيث تمت دعوة الرابطة لتكون المتحدث باسمالعالم الإسلامي.

كما سبق أن حققت الرابطة -قبل فترة وجيزة- حضوراً مهماً في حدث دولي يحمل دلالات كبيرة؛ حيث مُنح أمين رابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد العيسى (جائزة رائد عصر النهضة الأوربية جالليلو)؛ وذلك لـ"تجسيده الروح الدينية في التناغم بين الشعوب وتمهيده الطريق للتفاهم بين الثقافات والبشر".

- مرتكزات وثوابت:

هذا الحضور لرابطة العالم الإسلامي لم يعد مستغرباً بعد مضيّ قرابة عامين على نهجها خطاً جديداً؛ وتحديداً منذ تولي الأمين الجديد ووضع مسارات متعددة ومتوازية لتقديم صورة الإسلام الحقيقية المتسمة بالاعتدال والتعايش الإنساني؛ بعيداً عن التشويه الذي تَسَبّب فيه بعض من قد يُنظر لهم كمحسوبين عليه وهو منهم براء؛ لتنعكس جهودهم في مناقضة صريحة لصورته السامية إنسانياً ودينياً.

هذا الحضور أيضاً استند إلى مرتكزات، أوضح الشيخ العيسى أبرزها في أن "مشيئة الخالق قد قضت بأن يكون البشر متنوعين في ألوانهم ولغاتهم وأديانهم ومذاهبهم وأفكارهم وثقافاتهم"، ومضيفاً "أن الله قد شَمِلَ الجميع بالتكريم ولم يستثنِ منهم أحداً؛ لأنه صادر عن الرحمة والعدل الإلهي، وقد رضيت بهذه الرحمة والعدل القلوب النقية المليئة بالمحبة والخير، ورأت في كثير من هذا التنوع ثراءً إنسانياً محفزاً للحوار والتعايش والتعاون والسلام".

- غير مسبوق:

وقد حَفِل اللقاء العالمي بملامح ربما غير مسبوقة؛ ومن ذلك أنه لأول مرة يتم طرح مفاهيم الفكر والثقافة والحضارة الإسلامية في هذا التجمع الدولي الضخم؛ حيث اختير معالي الشيخ د.محمد العيسى ممثلاً عن العالم الإسلامي؛ فيما تَحَدّث البابا فرانشيسكو بابا الفاتيكان عن العالم المسيحي، بالإضافة إلى رئيس الجمهورية الإيطالية سيرجو ماتاريلا، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، وعدد من القادة والزعماء والمفكرين والمبدعين والفنانين والأكاديميين من أكثر من ثلاثين دولة، بالإضافة إلى عدد من وزراء الأمن والتعاون في الاتحاد الأوروبي.

- حقائق موثقة:

ترشيح "العيسى" الذي تم تناوله على أنه جاء "تقديراً لخطابه باسم رابطة العالم الإسلامي الذي أصبح مهماً في حضوره، ومؤثراً في بناء الجسور بين الثقافات والشعوب؛ نظراً لما أثمر عنه من مبادرات وحوارات الرابطة الإسلامية، وساهمت في إصلاح الكثير من المفاهيم حول الثقافة والحضارة الإسلامية، عبر طرح تميز بالقوة والوضوح، واعتمد على حقائق موثقة استحقت التقدير والثقة، وساهمت في تجاوز الكثير من المفاهيم السلبية التي أُلصقت بالإسلام بتغيير واضح وجاد في الحوار الديني والفكري والاحترام المتبادل بالاستناد النصي الديني نحو التطلع لبناء الجسور بين الشعوب".

- روح متجددة:

هذه الروح المتجددة لرابطة العالم الإسلامي استحقت الإشادة العالمية وحَظِيت بتقدير كبير، وهي كما قال أمينها العام الشيخ العيسى: "رابطة العالم الإسلامي الناطقة باسم من ينضوي فيها من الشعوب الإسلامية، استشعرت أهمية إيضاح حقيقة الدين الإسلامي، الذي أحب وتعايش وتحاور وتعاون مع الجميع، بعد أن حاول التطرف المعزول إسلامياً الإساءة إليه من قِبَل أشرار ومعتوهين".

ومن الملامح الثابتة أيضاً رسوخ مبادئ الرابطة التي تجدد طرحها على شكل مبادرات متجددة وحضورها المحافل الهامة التي تشكل عامة التصورات الذهنية عن صور الأديان وتقبل التعايش الإنساني. هذا بالإضافة لخط مواز؛ حيث تستمر وتجدد "الهيئات العالمية التابعة لرابطة العالم الإسلامي في مهامها الإغاثية والتنموية حول العالموالتي تقدر نفقاتها بمئات الملايين من الدولارات سنوياً دون أن تنظر في أعمالها الخيرية لأي اعتبار غير الاعتبار الإنساني؛ مؤكدة على دعوة الرابطة المتجددة باسمها وباسم الشعوب المنضوية تحتها لإحلال الحوار بديلاً عن الصراع، والتفاهم المبنيّ على الاحترام المتبادل عوضاً عن سياسات الهيمنة والاستعلاء.

- حيوية مدهشة ودعم لافت:

هذه الجهود هي استمرار -بلا شك- لحضور قوي مدهش بحيويته؛ فهو لا يكاد يتوقف؛ ففي عام ونيْف كانت الرابطة حاضرة في عشرات المحافل العالمية ومنظمة للعديد من المؤتمرات والملتقيات الدولية، ناقلة رسالة الإسلام السمحة، منافحة ومدافعة عن قضايا العالم الإسلامي بـ"الحكمة" والحوار، والدعوة للتعايش والسلام ومن أقصى الأرض إلى أقصاها، والواقع أن الرابطة استطاعت أن تُجلس أكبر المؤسسات الدينية والباحثين في الأديان والحضارات من مصنفين وخلافهم في العالم على طاولة مراجعات شجاعة، أثبتت نصاعة الإسلام من اتهامات مشبوهة له بالتطرف، بل وتكاد الرابطة تكون الخيار الأول لأي ملتقى ديني عالمي للحديث باسم المسلمين.

الرابطة التي تحظى بتقدير ومباركة الشعوب الإسلامية لجهودها تمتلك أيضاً سراً مهماً جداً من أسرار التفوق سبق وكشف عنه أمينها العام بقوله في تصريح لـ"رويترز": "ما تقوم به رابطة العالم الإسلامي لبيان الإسلام الحقيقي؛ هو بدعم من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ضمن جهوده لتطوير المملكة العربية السعودية".

ومضيفاً: "ًأنه هو من يدعم الرابطة لتدعم بدورها الجهات التي تشرف هي عليها لإيضاح وتفسير الوسطي".