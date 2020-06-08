"الإفتاء" تدشِّن البوابة الإلكترونية للعمل عن بُعد.. وهذه خدماتها

بما يمكِّن الموظفين ومنسوبي الرئاسة من أداء أعمالهم

دشَّن نائب الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء للشؤون التنفيذية، الشيخ فهد بن عبد العزيز العواد، البوابة الإلكترونية للعمل عن بُعد.

وأوضح الشيخ العواد أن البوابة تتضمن خدمات كاملة للموارد البشرية والمالية، بما يمكِّن الموظفين ومنسوبي الرئاسة من أداء أعمالهم عن بُعد بكل يسر. وتقدم البوابة جميع الخدمات والمهام اليومية التي يفترض أن ينجزها الموظف، وغيرها من الضوابط ذات الصلة.