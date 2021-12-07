"الصحة": تسجيل 42 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 59 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 7 ديسمبر 2021، تسجيل 42 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 549997 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 59 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 539141 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 8847 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 33 حالة.