شاهد.. العلم السعودي يرفرف على سارية بارتفاع ٥٠ متراً بالمدينة المنورة

وضعته الأمانة ليزين قلب شارع "سلطانة" بمناسبة اليوم الوطني الـ91

قامت أمانة المدينة المنورة بوضع أطول علم وذلك بمناسبة اليوم الوطني ٩١ وتتوسط راية التوحيد الخفاق الأخضر مزيناً قلب شارع سلطانة بالمدينة المنورة ويتم التحكم برفع العلم على السارية بنظام آلي متكامل ويرفرف العلم السعودي على سارية بارتفاع 50 متراً.