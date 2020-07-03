"الصحة" تعلن نِسَب الحالات الجديدة: 37% نساء و4% كبار السن و10% أطفال

59385 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية

أعلنت "الصحة" اليوم الجمعة، عن تسجيل (4193) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID-19)؛ ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (201801) حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حاليًا (59385) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، ومنها (2291) حالة حرجة.

كما سجلت عدد (2945) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين -ولله الحمد- إلى (140614) حالة.

وقالت إن الحالات المسجلة وعددها (4193) حالة: 37٪ من الحالات للإناث، و63٪ ذكور، وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 4٪، والأطفال 10٪، والبالغين 86٪.

وذكرت أن الحالات الجديدة التي سجلت توزعت في عدد من المدن وهي: الدمام (431) حالة، والهفوف (399) حالة، والرياض (383) حالة، والطائف (306) حالات، والمبرز (279) حالة، ومكة المكرمة (210) حالات، وجدة (169) حالة، والقطيف (168) حالة، والخبر (136) حالة، والمدينة المنورة (92) حالة، وحفر الباطن (91) حالة، والظهران (83) حالة، وبريدة (79) حالة، وتبوك (70) حالة، والجبيل (65) حالة، وحائل (64) حالة، ونجران (61) حالة، وأبها (60) حالة، وعنيزة (58) حالة، وخميس مشيط (56) حالة، وأبو عريش (54) حالة، وبيشة (48) حالة، وأحد رفيدة (46) حالة، وعرعر (45) حالة، ومحايل عسير (38) حالة، وحريملاء (35) حالة، وبيش (31) حالة، وشروره (28) حالة، وبقيق (27) حالة، وصفوى (27) حالة، والخرج (27) حالة، والنعيرية (24) حالة، وضرماء (22) حالة، وصامطة (18) حالة، وسكاكا (17) حالة، وساجر (17) حالة، والمذنب (16) حالة، والجفر (15) حالة، وتربة (13) حال، ورجال ألمع (13) حالات، وخليص (10) حالات، والعيون (9) حالات، والمذنب (9) حالات، والقريع (9) حالات، ووثيلان (9) حالات، ورنية (8) حالات، والنماص (8) حالات، ورجال ألمع (8) حالات، والخفجي (13) حالة، وثيلان (13) حالات، والبدائع (12) حالة، وبارق (12) حالة، والعيدابي (12) حالة، ورياض الخبراء (11) حالة، وجازان (11) حالة، والمجمعة (11) حالة، وبالجرشي (10) حالات، والأسياح (9) حالات، والمزاحمية (9) حالات، والزلفي (8) حالات، والعيون (7) حالات، والمندق (7) حالات، والحناكية (7) حالات، والنماص (7) حالات، والبشائر (7) حالات، ورأس تنورة (7) حالات، وبقعاء (7) حالات، ورفحاء (7) حالات، ومرات (7) حالات، والباحة (6) حالات، وطبرجل (6) حالات، والبكيرية (5) حالات، باللسمر (5) حالات، والدرب (5) حالات، والقويعية (5) حالات، وتمير (5) حالات، وثادق (5) حالات، والرس (4) حالات، وعيون الجواء (4) حالات، وثريبان (4) حالات، وقيا (4) حالات، ورنية (4) حالات، والبطحاء (4) حالات، والليث (4)، ووادي الدواسر (4)، والنبهانية (3)، الخرمة (3)، المحاني (3)، المويه (3) والسحن (3)، وسرات عبيدة (3)، وتبالة (3)، والحائط (3)، السليمي (3)، والطوال (3)، صبيا (3)، خليص (3)، حبونا (3)، حقل (3)، المخواة حالتان، والعلاء حالتان، وينبع حالتان، والمظيلف حالتان، والمضة حالتان، والقحمة حالتان، وتثليث حالتان، وقرية العليا حالتان، وسلوى حالتان، والغزالة حالتان، والشملي حالتان، وموقق حالتان، وبدر الجنوب حالتان، والعويقلة حالتان، والرين حالتان، وحوطة سدير حالتان، ورماح حالتان، ورويضة العرض حالتان، والبدع حالتان، والحريق حالتان، وحالة واحدة في كل من: (بني حسن، وقلوة، ومهد الذهب، وقصيبا، ومنفذ الحديثة، والقنفذة، ونمرة، والقريع، وظلم، والحرجة، ووادي بن هشبل، وعريرة، والقيصومة، والعارضة، وضمد، وأحد المسارحة، وأضم، ورابغ، وثار، والدوادمي، وأملج، والعقيق.

كما بلغ عدد الوفيات (1802) حالة، بإضافة (50) حالة وفاة جديدة.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID-19) حول العالم بلغت (10.881.281) حالة، وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وشفاؤها (5.767.410) حالات حتى الآن، كما بلغ عدد الوفيات حوالى (521.669) حالة.

ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك مَن كان بمفرده في مكان مغلق.

وجددت "الصحة" التوصية لكل من لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق "موعد" أو زيارة "عيادات تطمن" التي هيّأتها "الصحة" لخدمة من يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، والبالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل؛ بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق "واتساب" عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.