طائرة بوتين تصل إلى #الرياض في زيارة هي الأولى منذ 12 عام

الرئيس الروسي كان قد زار السعودية آخر مرة في فبراير 2007

وصلت -قبل قليل- طائرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ إلى #الرياض، في مستهل زيارة رسمية يقوم بها الرئيس الروسي إلى المملكة العربية السعودية اليوم.



ومن المنتظر ان يلتقي الرئيس الروسي مع خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز حيث سيناقش الملك سلمان مع بوتين قضايا التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، كما ستشمل المباحثات آفاق التعاون في مجالات الطاقة والزراعة والصناعة والتعاون العسكري التقني والتبادلات الثقافية والإنسانية، وفق أوشاكوف.



يذكر أن الرئيس الروسي كان زار السعودية آخر مرة في فبراير 2007 أي منذ 12 عاماً، أما خادم الحرمين الشريفين فقد زار روسيا عام 2017، في زيارة وصفت حينها بالزيارة بالتاريخية.



تفصيلاً وصل الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية والوفد المرافق له إلى الرياض اليوم في زيارة رسمية للمملكة.



وكان في استقباله بالصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض, وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان "الوزير المرافق"، أمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس, وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية الدكتور رائد بن خالد قرملي, ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري, وسفير روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرجي كوزولوف, ومندوب عن المراسم الملكية .



وضم الوفد الرسمي المرافق لرئيس روسيا الاتحادية، وزير الخارجية سيرغي لافروف، نائب رئيس الديوان الرئاسي المتحدث الرسمي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، مساعد رئيس روسيا الاتحادية يوري أوشاكوف، ووزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف، وزير الثقاقة فلاديمير ميدينسكي، وزير الطاقة ألكسندر نوفاك، وزير التطور الرقمي والإتصال والإعلام قنسطنطين نوسكوف، وزير التنمية الاقتصادية ماكسيم أوريشكين، وزير الزراعة دميتري باتروشيف، ووزيرة الصحة فيرونيكا سكفور تسوفا، وزير البناء والإسكان والمرافق العامة فلاديمير ياكوشيف، و الرئيس رمضان قاديروف رئيس جمهورية الشيشان, ومدير عام الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري الفني دميتري شو غاييف.