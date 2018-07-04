مصادر "سبق" عن منع المتنقبات من المشاركة بفعاليات الشركات: مخالف للأنظمة

أكدت أن للمرأة الحق في الالتزام بالزي المناسب المتوافق مع التعاليم الإسلامية

ياسر البهيجان: أكدت مصادر مطلعة لـ"سبق" أن اشتراط إزالة الفتاة للنقاب من أجل قبولها في الفريق المنظم للفعاليات يعد مخالفة للأنظمة والتعليمات المعمول بها في وزارة العمل، ولدى الجهات المسؤولة عن إصدار تراخيص للشركات المنظمة للفعاليات.

وأشارت المصادر إلى أن الأنظمة تكفل للمرأة حق الالتزام بالزي الذي تراه مناسباً، وبما يتوافق مع التعاليم الإسلامية، مشددة على ضرورة امتثال الشركات للتعليمات وعدم استحداث اشتراطات عشوائية تعارض اللوائح الرسمية المعتبرة.

وكان عدد من الفتيات قد أبدين انزعاجهن من العراقيل التي توضع أمامهن من بعض الشركات المنظمة للفعاليات، بينما استغربن من القبول الفوري لغير المتنقبات حتى وإن كنّ أقل تأهيلاً وخبرةً في التنظيم.