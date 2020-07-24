تغريدة لـ"موهبة" تشعل غضب أهالي مركز "ربوع العين" بأضم.. ما السر؟

"المتعاني": نطالب بالاعتذار والبعد عن النقل المرتجل وتشويه الحقائق

أعرَبَ أهالي مركز "ربوع العين" بمحافظة أضم بمنطقة مكة المكرمة، عن غضبهم الشديد مما نشره الحساب الرسمي لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، حين وصف مركز ربوع العين بـ"قرية" تقع وسط مرتفعات محافظة أضم؛ وذلك في تغريدة نشرها الحساب الرسمي لـ"موهبة" يبارك فيها لأحد الطلبة من "ربوع العين" لتسجيل اسمه بين أعلى 10 درجات في ‫مقياس "موهبة" للقدرات العقلية.

وقال شيخ قبيلة متعان الشيخ سلمان بن سعد المتعاني: نبارك لابننا الطالب مالك بن سالم الغموي المتعاني، تفوقه وحصوله على أحد العشرة الأوائل على مستوى المملكة، ونستنكر من مركز "موهبة" وصف مركز "ربوع العين" بأنه مجرد (قرية تقع بين جبال أضم).

وأضاف: هذا الوصف مخالف للواقع وللتصنيف الصادر من وزارة الداخلية؛ حيث إن مركز ربوع العين مركز فئة "أ" بالمرتبة التاسعة، وبه مكتب للتعليم يشرف على ٦٠ مدرسة بالمركز والقرى التابعة له والمراكز المجاورة، كما يحظى برعاية واهتمام الدولة.

وأردف "المتعاني": مركز ربوع العين الذي وصفه "موهبة" بأنه يقع بين مرتفعات أضم، قد تخرّج منه الأطباء والمهندسون والمعلمون والعديد من الكوادر الناجحة.

وطالَبَ مركز "موهبة" بالاعتذار عن تلك التغريدة، مع توخي الدقة فيما يُكتب عن مركز "ربوع العين"، ونقل الصورة الصحيحة، والبُعد عن النقل المرتجل وتشويه الحقائق.