الانتهاء من تأسيس شركة استثمارية متخصصة في منتجات الإبل

بعد سلسلة من الزيارات لعدد من الغرف التجارية ورجال الأعمال

أعلن رئيس اللجنة الاقتصادية لنادي الإبل وممثل المملكة العربية السعودية في المنظمة الدولية للإبل، الأمير عبدالرحمن بن خالد بن مساعد بن عبدالعزيز، بعد سلسلة من الزيارات التي قام بها الأيام الماضية على عدد من الغرفة التجارية ورجال الأعمال الانتهاء من تأسيس وتسجيل شركة استثمارية متخصصة في منتجات الإبل.

وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية لنادي الإبل في تغريدات له عبر حسابه على تويتر، استكمال اجتماعات اللجنة الاقتصادية لنادي الإبل الاثنين الماضي بتأسيس وتسجيل شركة استثمارية متخصصة في منتجات الإبل، والتي ستصبح بحول الله من أكبر الشركات المتخصصة في العالم.

وأشار إلى أنه تم خلال الالتقاء برجال الأعمال مناقشة العديد من المشاريع الترفيهية وقطاع الفندقة والمنتجعات وكيفية مواءمتها مع مستقبل هذا الموروث؛ للاستفادة منه في تكوين أرضية خصبة لجلب المزيد من الاستثمارات لخدمة هذا القطاع محليًا ودوليًا.