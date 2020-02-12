جدة .. القبض على 7 صيادين بحوزتهم أدوات صيد مخالفة

بقاربين مختلفين بينهم 5 مواطنين و2 من الجنسية الهندية

تمكنت وحدة الثروة السمكية بمحافظة جدة، بالتعاون مع قطاع حرس الحدود بمركز ثول، أثناء قيام المختصين بجولات رقابية على مرافئ الصيد من ضبط قوارب صيد تستخدم أدوات صيد مخالفة لنظام الثروة السمكية (صخاوي/قراقير) لمخالفين سعوديين معهم ٣ قراقير .. و٢ من الجنسية الهندية على قارب آخر معهم ٤ قراقير).

وتمّ بالتعاون مع حرس حدود مركز الشيخ سلمان ضبط ٣ سعوديين بحوزتهم ٢ شوارت، وتمّ تحرير محضر ضبط مخالفة بالتعاون مع قطاع حرس الحدود ومصادرة أدوات الصيد المخالفة.

وأكد مدير وحدة الثروة السمكية بمحافظة جدة المهندس ابراهيم المالكي؛ أن معدات الصيد مخالفة للمقاسات المسموح بها، وكمية المصيد كانت بأنواع مختلفة من الأسماك، وتم اتخاذ اللازم واستكمال الإجراءات بحق المخالفين حسب الأنظمة والتعليمات، لافتاً إلى أن الوحدة تقوم بعمل جولات رقابية في جميع الأوقات للحد من مخالفات نظام الثروة السمكية وحفاظاً على الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية بالمملكة.

من جانبه، قال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي؛ إن فرع الوزارة سيقوم بمتابعة الجولات الرقابية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق جميع المخالفين للحد من مخالفات الثروة السمكية في المنطقة.