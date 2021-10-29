نيجيريا.. الجيش يعلن مقتل الزعيم الجديد لتنظيم داعش الإرهابي

بعد أسبوعين من مقتل الزعيم السابق للتنظيم أبو مصعب البرناوي

أعلن الجيش النيجيري مقتل زعيم جديد لتنظيم داعش الإرهابي، في عملية عسكرية هذا الشهر، وذلك بعد أسبوعين من إعلان مقتل الزعيم السابق للتنظيم أبو مصعب البرناوي.

وقال المتحدث باسم الجيش، في بيان، الليلة الماضية،: "إن القوات النيجيرية شنّت عديداً من الهجمات البرية والجوية على مواقع يُشتبه في أنها لمسلحين، وقُتل خلالها مالام باكو؛ الزعيم الجديد للتنظيم الإرهابي".