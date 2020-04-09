‏‫أمانة منطقة جازان تغلق "سكن عمالة" بأحد الأحياء لمخالفته الاشتراطات

في إطار جهودها وإجراءاتها الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا

في إطار جهودها للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد، أغلقت أمانة منطقة جازان سكناً للعمالة داخل أحد الأحياء السكنية بمدينة جيزان غير مطابق للائحة واشتراطات مساكن العمال، وذلك ضمن مبادرة ‫القطاع البلدي خط الدفاع الأول للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، بأن الفرق الميدانية بالأمانة رصدت عدداً من الملاحظات على أحد مساكن العمال الواقعة بأحد الأحياء السكنية بمدينة جازان، وتم التنسيق مع شرطة المنطقة وتم إخلاء الموقع لعدم استيفائه للاشتراطات الخاصة بمساكن العمال.

وأكد "ابن سعيدان" بأن الأمانة تعمل على إنفاذ توجيهات الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، وتوجيه ومتابعة وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل، بتطبيق جميع التعليمات والإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من تفشي فايروس كورونا، ومنها التأكد من اشتراطات لائحة مساكن العمال.

كما بين "ابن سعيدان" بأن أمانة منطقة جازان قامت بعمل بوابات تعقيم ذاتي لعمالة الأمانة بعد عودتهم من أعمالهم الميدانية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد لتلك العمالة أثناء قيامهم بأعمال التعقيم والنظافة المستمرة في شوارع وطرق وميادين ومرافق مدينة جازان.