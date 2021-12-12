في مقره بالرياض.. التحالف الإسلامي يدشن البرنامج التدريبي "تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها"

في إطار البرامج والأنشطة التي ينفذها التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، دشن الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي اليوم، البرنامج التدريبي بعنوان "تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها"، وذلك في مقر التحالف بمدينة الرياض، بحضور ممثلي الدول الأعضاء المعتمدين لدى التحالف، حيث يقدم البرنامج التدريبي أعضاء من هيئة التدريس في "جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية".

وأشار الأمين العام إلى أن هذا البرنامج التدريبي يهدف إلى الإسهام بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تطوير قدرات ممثلي الدول الأعضاء لدى التحالف وتعزيز مهاراتهم المعرفية.

مما يذكر أن التحالف الإسلامي وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي سبق وأن وقعا اتفاقية تعاون مشترك في شهر فبراير من العام الجاري والتي تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات عدة.