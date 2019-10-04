فرنسا تحتضن معرض " العلا... أعجوبة المملكة " الأربعاء المقبل

"جاك لانغ ": سيتيح للسياح اكتشاف الثراء الثقافي والسياحي والتاريخي للسعودية

تحتضن فرنسا يوم الأربعاء المقبل معرض " العلا... أعجوبة المملكة " وذلك في مقر معهد العالم العربي بالعاصمة الفرنسية باريس.

وأوضح رئيس معهد العالم العربي وزير الثقافة الفرنسي الأسبق جاك لانغ في المؤتمر الصحفي الذي عقده بهذه المناسبة، أن المعرض يهدف إلى التعريف بمحافظة العلا وما تحتويه من جمال وثروات طبيعية وأثرية فريدة من نوعها.

وأضاف " أنه بالشراكة مع المملكة، سيتيح المعرض للزوار اكتشاف جمال المنطقة والتنوع الطبيعي التي تحظى به، كذلك، معرفة تاريخها والحضارات التي شهدتها على مدى 7000 سنة من خلال الأعمال الفنية واللوحات والتماثيل الأثرية"، مشيداً بالجهود التي تقوم بها الهيئة الملكية لمحافظة العلا والديناميكية التي يتعاملون بها في سبيل التعريف بالعلا إلى العالم.

وبين جاك لانغ أن معرض " العلا... أعجوبة السعودية" سيكون من المعارض التي يسعى المعهد إلى نشرها على نطاق العالم من خلال جولات منظمة، بالتعاون مع أشهر المتاحف عالميًا.

وقال: " نتحدث هنا عن تاريخ كبير، كيف نحتت السنون هذه الطبيعة الخلابة والسحرية، وكم تعاقبت العديد من الحضارات المهمة على هذه المنطقة خلال 7000 سنة"، منوهاً بالبرامج التي تقوم بها الهيئة من خلال ابتعاث الطلاب والطالبات من أهل العلا في مجال الضيافة والسياحة والآثار وغيرها قائلاً: " إذا زرتم العلا سيتم استقبالكم من قبل شباب وفتيات سعوديات من أهل العلا تم ابتعاثهم إلى فرنسا في إطار التعاون الثقافي والسياحي بين المملكة وفرنسا لتحضيرهم في السنوات القادمة في مجالات السياحة والضيافة والآثار".

كما نوه بالعلاقات الوثيقة بين المملكة وفرنسا على جميع الأصعدة، وبالأخص في المجال الثقافي، تمثلت على سبيل المثال لا الحصر في افتتاح عدة معارض مثل معرض الفن المعاصر في جدة ومعرض مدن دمرها الإرهاب في العاصمة الرياض بالتعاون مع وزارة الثقافة، مثنياً على قرار المملكة بفتح أبوابها للسياح من مختلف أرجاء العالم وإطلاق التأشيرة السياحية الإلكترونية.

ولفت رئيس معهد العالم العربي وزير الثقافة الفرنسي بأنه سيتيح للسياح اكتشاف الثراء الثقافي والسياحي والتاريخي الذي تحظى به المملكة، مقدماً شكره لقيادة المملكة على حرصها والجهود التي تبذلها في هذا الشأن.

وأضاف: " نحن شهود على التغييرات الحقيقية التي تشهدها المملكة في العديد من المجالات منها تمكين المرأة، وما تقوم به من دعمٍ وتطويرٍ للمواهب الوطنية في المجالات الثقافية في كافة مخرجاتها".

يذكر أن معرض " العلا... أعجوبة المملكة " سيفتح أبوابه أيام الأسبوع ما عدا يوم الاثنين من العاشرة صباحاً وحتى الثامنة مساءً.