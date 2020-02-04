"ابن حميد": الوطنية تعني المسؤولية والالتزام لتجسيد اللحمة ونبذ الفُرقة

قال: لا تكون إلا حيث يكون الانسجام بين الإنسان ونفسه ووطنه

أكد المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد: أن الوطنية تعني القيام بالمسؤولية، والالتزام بالشرع والتربية والقانون والنظام لتجسيد اللحمة ونبذ الفُرقة.

وتناول فضيلة الشيخ ابن حميد -خلال مشاركته في المؤتمر الدولي للهوية الوطنية الذي تنظمه جامعة شقراء- مفهوم ‎الوطن والوطنية والفِرَق بينهما، مع التعريج على مفهوم الوطنية في المراجع الأجنبية؛ مقارنًا بين حب الوطن والوطنية.

وقال "بن حميد": إن التربية والتعليم والالتزام بالشرع هي من الوطنية، ورؤية 2030 تجسد الوطنية، كما أن لدينا أدوارًا نؤديها وهناك مسؤوليات عديدة لا بد أن نؤديها ونعمل ونسعى لتحقيق تلك المنجزات ومتطلباتها.

وأضاف: الوطن هو مستقر الإنسان ومنزل إقامته، والوطنية هي الارتباط بالجماعة الكبرى التي تخضع لحكم واحد ومنهج واحد".

وتابع "بن حميد": "الوطنية تعني المسؤولية والانتماء للوطن والقيام بالمسؤولية حول الوطن، ولا تكون إلا حيث يكون الانسجام بين الإنسان ونفسه ووطنه".

يُذكر أن المؤتمر تناول في جلساته الأولى دور الهوية الوطنية في ضوء مسيرة التطوير والتحديث والتأصيل الشرعي لمضامين الهوية الوطنية، وغرس قيم الانتماء والولاء الوطني وقيم الوسطية والتسامح والاعتدال، والشخصية السعودية في ضوء التحديات المعاصرة، والقيم الإيجابية التي ترسّخ مفاهيم الهوية الوطنية وثقافة الإبداع والابتكار وريادة الأعمال، والتراث الوطني في ضوء متطلبات الرؤية.