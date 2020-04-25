





0

حالة تستمر حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم وتضم الحناكية والعلا

رياح نشطة وأتربة ورؤية تتدنى.. "الأرصاد" تنبّه المدينة ومحافظاتها

954

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة، اليوم، تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة وتدني مدى الرؤية.

وأوضحت إدارة الأرصاد، أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة، ومحافظات الحناكية - العلا - العيص - المهد - بدر - خيبر - وادي الفرع - ينبع ، تستمر حتى الساعة العاشرة من مساء هذا اليوم.