رياح نشطة وأتربة ورؤية تتدنى.. "الأرصاد" تنبّه المدينة ومحافظاتها

حالة تستمر حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم وتضم الحناكية والعلا

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة، اليوم، تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة وتدني مدى الرؤية.

وأوضحت إدارة الأرصاد، أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة، ومحافظات الحناكية - العلا - العيص - المهد - بدر - خيبر - وادي الفرع - ينبع ، تستمر حتى الساعة العاشرة من مساء هذا اليوم.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس المدينة المنوّرة

0

25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441 01:36 PM

حالة تستمر حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم وتضم الحناكية والعلا

رياح نشطة وأتربة ورؤية تتدنى.. "الأرصاد" تنبّه المدينة ومحافظاتها

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

0 954

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة، اليوم، تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة وتدني مدى الرؤية.

وأوضحت إدارة الأرصاد، أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة، ومحافظات الحناكية - العلا - العيص - المهد - بدر - خيبر - وادي الفرع - ينبع ، تستمر حتى الساعة العاشرة من مساء هذا اليوم.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس المدينة المنوّرة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020