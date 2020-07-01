"حساب المواطن" يعلن صدور "نتائج الأهلية" للدورة الـ 32

الدفعة الـ 31 للبرنامج 1.7 مليار ريال لـ 12 مليون مستفيد

أعلن برنامج "حساب المواطن" صدورَ "نتائج الأهلية" للدورة 32 (شهر يوليو 2020).

وقال البرنامج عبر حسابه في تويتر: صدرت نتائج الأهلية للدورة 32 (شهر يوليو 2020) وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: http://ca.gov.sa

وكانت الدفعة السابقة الـ 31 للبرنامج قد بلغت 1.7 مليار ريال لـ 12 مليون مستفيد وتابع، شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر يونيو الماضي.