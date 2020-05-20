الجوازات تنهي إجراءات سفر إحدى رحلات مبادرة "عودة" المغادرة إلى مانيلا

عبر مطار الملك فهد الدولي وعلى متنها 275 راكبًا

أنهت جوازات مطار الملك فهد الدولي بالدمام اليوم، إجراءات سفر إحدى رحلات مبادرة "عودة" المغادرة إلى العاصمة الفلبينية مانيلا، وعلى متنها ( 275 ) راكبًا.

وتُمكّن مبادرة "عودة" الراغبين من المقيمين حاملي تأشيرة ( الخروج والعودة، والخروج النهائي، الزيارة بكل أنواعها، التأشيرة السياحية) من السفـر جوًا إلى بلدانهم، بعد تأكيد موافقتها على استقبالهم، حيث يمكن الاستفادة من هذه المبادرة من خلال الدخول على أيقونة "عودة" في منصة "أبشر" للخدمات الإلكترونية، وتعبئة الحقول التالية: ( رقم هوية مقيم - تاريخ الميلاد - رقم الجوال - مدينة المغادرة - مطار الوصول)، ولا يلزم للحصول على الخدمة وجود حساب للمستفيد في ( منصة أبشر)، وذلك بغرض التسهيل على المقيمين من جميع الجنسيات للاستفادة من المبادرة.

وقد بلغ مجموع الطلبات المسجلة في مبادرة "عودة" ( 156034 ) طلبًا من مختلف الجنسيات خلال الفترة من 22 / 4 / 2020 م حتى 18 / 5 /2020م.

مما يُذكر أن هذه المبادرة تتم بالتعاون مع عددٍ من الجهات الحكومية وهي ( وزارة الخارجية، وزارة الحج والعمرة، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مركز المعلومات الوطني، الهيئة العامة للطيران المدني، والخطوط الجوية العربية السعودية )، بالإضافة للقطاعات الأمنية، (مديرية الأمن العام، المديرية العامة للجوازات، المديرية العامة للسجون، والإدارة العامة لشؤون الوافدين بوزارة الداخلية).