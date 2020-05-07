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تماشيًا مع حملة "غذاؤكم أمانة" التي أطلقتها الوزارة

بلدية صامطة تواصل جولاتها الرقابية وتصادر 2800 كجم أغذية فاسدة

تواصل بلدية محافظة صامطة بالحد الجنوبي والتابعة لأمانة منطقة جازان جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية والمطاعم والمطابخ والمخابز والحلويات وأماكن تداول الأغذية في المحافظة والقرى والأحياء التابعة لها, والعمل على تنفيذ الإجراءات الوقائية للحد من انتشار "فيروس كورونا" المستجد.



وأوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام ببلدية محافظة صامطة سلمان بن علي مدخلي، أنه جرى توجيه إدارة الخدمات بتكثيف جولات المراقبين لعمل الرقابة الصحية الشاملة تماشيا مع حملة "غذاؤكم أمانة" التي أطلقتها الوزارة وذلك حفاظًا على سلامة المواطن والمقيم وحرصًا على ملاءمة المعروض للمستهلك وفق بيئة صحية آمنة.



وأضاف مدخلي أن المراقبين خلال شهر شعبان وحتى الآن من منتصف شهر رمضان المبارك قاموا بزيارة 446 محلاً من المنشآت الغذائية والمطاعم والمطابخ والمخابز والحلويات, وجرى رصد 98 مخالفة صحية وإتلاف 2800 كيلو جرام من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وإغلاق 10 محال مخالفة .



وأكد الدغريري على المواطنين والمقيمين أنه في حال وجود أي مخالفة صحية الإبلاغ عنها عن طريق رقم البلاغات 940 وسيتم الاستجابة بشكل فوري, كما نبّه على ملّاك المنشآت الغذائية بضرورة الامتثال للاشتراطات واللوائح البلدية.