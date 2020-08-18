40 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الأردن

عدد الحالات يرتفع إلى 1.438

سجل الأردن 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1.438 إصابة.

وبينت وزارة الصحة الأردنية اليوم (الثلاثاء)، أن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ 10 أردنيين قادمين من الخارج، و30 حالة محلية مخالطين لأشخاص مصابين في العاصمة عمان ومدينتي الزرقاء والرمثا.

وأشارت إلى تسجيل حالتي شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1.253 حالة.