"الصحة": تسجيل 223 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 203 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 26 يناير 2021، تسجيل 223 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 366807 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 203 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 358340 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6359 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2108 والحالات الحرجة 338 حالة.