#بدر_بن_سلطان يقف ميدانياً على مشكلة شاحنات الجموم وهذه توجيهاته

لجنة بإشراف #إمارة_مكة مكوّنة من عدد من الأهالي والأمانة وجهات عدة

تفاعل نائب أمير مكة الأمير #بدر_بن_سلطان مع شكاوى أهالي #الجموم، ووقف صباح اليوم، ميدانياً، على مشكلة دخول الشاحنات للمحافظة.

ووفق إمارة مكة المكرّمة، فقد وجّه الأمير بدر بن سلطان، بتشكيل لجنة بإشراف #إمارة_مكة ومكوّنة من عدد من الأهالي وأمانة العاصمة المقدّسة والمرور ومحافظ الجموم وفرع وزارة النقل بالمنطقة؛ لإيجاد حلول عاجلة لمشكلة دخول الشاحنات للمحافظة والرفع عاجلاً له بالنتائج.

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10 سبتمبر 2019 - 11 محرّم 1441 11:50 AM

لجنة بإشراف #إمارة_مكة مكوّنة من عدد من الأهالي والأمانة وجهات عدة

#بدر_بن_سلطان يقف ميدانياً على مشكلة شاحنات الجموم وهذه توجيهاته

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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تفاعل نائب أمير مكة الأمير #بدر_بن_سلطان مع شكاوى أهالي #الجموم، ووقف صباح اليوم، ميدانياً، على مشكلة دخول الشاحنات للمحافظة.

ووفق إمارة مكة المكرّمة، فقد وجّه الأمير بدر بن سلطان، بتشكيل لجنة بإشراف #إمارة_مكة ومكوّنة من عدد من الأهالي وأمانة العاصمة المقدّسة والمرور ومحافظ الجموم وفرع وزارة النقل بالمنطقة؛ لإيجاد حلول عاجلة لمشكلة دخول الشاحنات للمحافظة والرفع عاجلاً له بالنتائج.

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