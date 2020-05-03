ضيوف 9 دول ينقلون "عادات رمضان حول العالم" في "تواصل" الافتراضي

عبر "سلام" وبمشاركة عدد كبير من المهتمين.. صورة في الأذهان ومظاهر احتفاء

يواصل مشروع سلام للتواصل الحضاري أنشطته المختلفة؛ حيث تم تنظيم لقاءٍ جديدٍ من برنامج تواصل الافتراضي، الليلة الماضية، من خلال منصة الاتصال المرئي "zoom"، حيث بدأ اللقاء التواصلي الافتراضي بمشاركة عدد كبير من المهتمين بالتواصل الحضاري.

جمع اللقاء ضيوفاً مشاركين من أكثر من 9 جنسيات مختلفة من: السودان، والأردن، ولبنان، وباكستان، وبريطانيا ، والصين، وكوريا، والهند، والمملكة العربية السعودية.

وتركز الحديث والنقاش ما بين ضيوف تواصل على العادات المختلفة في شهر رمضان التي تتشابه وتختلف لدى البلدان المتعددة ذات الثقافات المختلفة، إضافة إلى مدى التأثّر والتأثير فيما بين عادات الضيوف المدعوين ومجتمع المملكة العربية السعودية الذي يعيشون فيه، كما تناول اللقاء القيم المرتبطة بشهر رمضان لدى الثقافات المختلفة في المجتمعات المشاركة.

وتضمّن اللقاء عدداً من المحاور تحت عنوان "عادات رمضان حول العالم"، كما ناقش اللقاء القضايا المتعلقة بشهر رمضان، مثل كيف تقضي يومك في رمضان؟ وماذا يعني رمضان بالنسبة إليك؟ إضافة إلى صورة رمضان في أذهان أفراد المجتمعات المشاركة في اللقاء سواء من المسلمين أو غير المسلمين، ومظاهر الاحتفاء بالشعائر الرمضانية حول العالم.

يُذكر أنّ "تواصل" أحد برامج مشروع سلام للتواصل الحضاري؛ ويقيم سلسلة من اللقاءات بهدف بناء جسور ثقافية بين مختلف الشعوب لتعزيز قيم التواصل الحضاري والتعايش، وتجسير المعرفة مع الثقافات الأخرى، وتقديم الصورة الذهنية الحقيقية للمملكة العربية السعودية.