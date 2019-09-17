خلاف بين شخصين يتطور إلى إطلاق نار وفرار الجاني بمكة المكرمة

تسبب في إصابة بليغة بالرأس وتم نقل المصاب للعناية المركزة

تكثف الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة بحثها عن شخص أطلق النار على أخر بعد خلاف نشب بينهما وتسبب بإصابة بليغة في الرأس، وادخل الطرف الآخر على إثرها للمستشفى تحت العناية المركزة.

وتفصيلاً، باشرت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة ممثلة بشرطة العزيزية بلاغاً عن وقوع خلاف مساء أمس نتج عنه إطلاق نار باتجاه جسر الجامعة بين شخصين إثر خلاف بينهما ليتطور الأمر إلى إطلاق نار من قبل أحدهما ليصاب في الرأس.



باشرت الجهات ذات العلاقة وتولت التحقيق في الحادثة ونقل المصاب على وجه السرعة إلى أحد مستشفيات العاصمة المقدسة ليتلقى العلاج وتمكنت من تحديد هوية الجاني ومعرفة دوافع الجريمة.

