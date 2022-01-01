وفاة عبدالعزيز الطائفي في جدة

غيّب الموت عبدالعزيز محمد الطائفي، عن عمر يناهز الـ٩٠ عامًا، وتم دفنه اليوم السبت، في مقبرة الفيصلية بجدة.
والفقيد والد كل من: المستشار ياسر، خبير الجرائم المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومعن، و ميسر، و أحمد، ومهند.
وتُستقبل التعازي اعتبارًا من اليوم السبت في حي أبحر الشمالية.
نسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
غيّب الموت عبدالعزيز محمد الطائفي، عن عمر يناهز الـ٩٠ عامًا، وتم دفنه اليوم السبت، في مقبرة الفيصلية بجدة.
والفقيد والد كل من: المستشار ياسر، خبير الجرائم المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومعن، و ميسر، و أحمد، ومهند.
وتُستقبل التعازي اعتبارًا من اليوم السبت في حي أبحر الشمالية.
نسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.