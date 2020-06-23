مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق عند مستوى 7265.08 نقطة

بتداولات تجاوزت 4.2 مليارات ريال لأكثر من 217 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 4.99 نقطة ليقفل عند مستوى 7265.08 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.2 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 217 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 220 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 125 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 52 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات شاكر، الوطنية للتعليم، وفرة، مدينة المعرفة، وعطاء الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أسيج، ساب للتكافل، المملكة، ساسكو، والباحة فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و7.92%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، سيرا، شاكر، الإنماء، ونسيج هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات دار الأركان، الراجحي، سيرا، سابك، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 187.61 نقطة ليقفل عند مستوى 7840.36 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 10 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 156 ألف سهم تقاسمتها 958 صفقة.