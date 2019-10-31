الحكومة اليمنية توجِّه باتخاذ التدابير لمواجهة الحالة المدارية "كيار"

شدَّدت على ضرورة رفع الجاهزية وتفعيل عمل لجان الطوارئ

وجَّه رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك الوزارات المختصة وقيادة السلطة المحلية والتنفيذية بمحافظة أرخبيل سقطرى باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة أي تداعيات أو خسائر قد تنجم عن الحالة المدارية "كيار".

وشدَّد - وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية - على ضرورة رفع درجة الجاهزية والاستعداد، وتفعيل عمل لجان الطوارئ والإغاثة، والتركيز على توفير أعلى درجات الحماية لتفادي أي خسائر من جراء الحالة المدارية.