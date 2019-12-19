بالصور.. مسؤولو فيفاء يقفون على المواقع المتضررة من الأمطار

المحافظ تابع شخصياً سير جهود رفع الانهيارات وإزالة الصخور

وقف عدد من مسؤولي الجهات الخدمية بمحافظة فيفاء، صباح اليوم، على المواقع المتضررة؛ جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على المحافظة مساء أمس.

وقد وقف محافظ فيفاء سفر بن سعد الشهراني، يرافقه نائب رئيس بلدية فيفاء جابر بن محمد الفيفي، ومدير إدارة الدفاع المدني المقدم سلمان بن حسين الفيفي، ومدير شرطة فيفاء الرائد علي سوادي، ومدير إدارة المشاريع ببلدية فيفاء المهندس محمد بن عيسى الفيفي، على الأضرار التي خلفتها الأمطار الغزيرة التي هطلت مساء أمس، وتسببت في بعض الانهيارات بطريق الملك فهد (طريق ٨).

وتابع المحافظ سير العمل، ورفع الانهيارات وإزالة الصخور، وتهيئة الطريق لفتحه بشكل جزئي، وبحث المحافظ مدى توفر معدات تستطيع المساهمة في رفع الانهيارات، وإعادة تأهيل الطريق بأسرع وقت ممكن.

وتفقد محافظ فيفاء عدداً من المواقع المتضررة على الطريق، أبرزها سقوط صخرة كبيرة جداً بعد منتصف ليلة البارحة، على نفس الطريق، قبل مدخل محكة فيفاء أدى إلى تضرر الطريق والمصدات، أعمال تفتيت هذه الصخرة قد بدأت منذ صباح اليوم بتوجيه من قبل بلدية فيفاء لأحد المقاولين الذي باشر العمل في تكسيرها وإزالة المخلفات عن الطريق.

وحرص "الشهراني" على التوجه إلى موقع الانهيار، بجوار محكمة فيفاء، الذي شهد سقوط مركبة مساء أمس، بالإضافة إلى الانهيار الآخر أسفل ذلك الموقع، ووقف فريق المتابعة على موقع الانهيار، الذي حدث قبل أسابيع على نفس الطريق، وتابع الجميع سير العمل في إعادة فتح الطريق.

يشار إلى أن بلدية فيفاء كانت قد أغلقت طريق الملك فهد (طريق ٨) مساء أمس؛ نتيجة الأمطار والسيول التي تأثر منها الطريق، مكان الانهيار السابق، ووجهت مقاول بدأ منذ صباح اليوم في تهيئة المسار الجزئي لإعادة فتح الطريق خلال ٢٤ ساعة، لتقف بعد ذلك لجنة مختصة من بلدية فيفاء والدفاع المدني لتقديم تقرير فني عن مدى سلامة وأمن الطريق، لإعادة فتحه أمام الحركة المرورية.

وعقد "الشهراني" اجتماعاً مع الجهات الحكومية صباح اليوم؛ لمتابعة تداعيات استمرار هطول الأمطار على المحافظة، وفتح الطرق وإزالة الانهيارات والصخور، وتقييم الأضرار الناتجة، حيث تم تحرير محضر تضمن عدداً من التوصيات، من أبرزها إعادة بناء وفتح طريق المغاشي، بجوار محكمة فيفاء بشكل آمن.

وتضمنت توصيات الاجتماع سرعة رفع وإزالة الانهيارات من طريق الملك فهد المتضرر، بالإضافة إلى الطرق الأخرى ومنها الصخرة في نفس الطريق، فضلاً عن متابعة سير العمل في تهيئة الانهيار السابق، وفتح الطريق بعد وقوف لجنة فنية مختصة.