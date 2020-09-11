والدة الإعلامي "الحوتان" في ذمة الله

فجع الزميل الإعلامي أحمد الحوتان الصحفي بجريدة الرياض بوفاة والدته رحمها الله وتم مواراتها الثرى بعد الصلاة عليها اليوم الجمعة بالرياض.

"سبق" التي آلمها هذا النبأ تتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة للزميل أحمد الحوتان وكافة أفراد أسرة الفقيدة.

ويتقبل الزميل أحمد الحوتان التعازي على جوال (0500007938).