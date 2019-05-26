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نفى أن يكون دخل بغيبوبة كما تناقل البعض

شقيق الفنان خالد سامي لـ"سبق": حالة أخي مستقرة وفي تحسن مستمر

نفى "عبدالإله" شقيق الفنان خالد سامي ما يشاع حول حالة أخيه الصحية والأقاويل المترددة عن دخوله بغيبوبة كما ذكرت بعض الصحف.

وقال "عبدالإله" لـ"سبق": "حالة أخي ولله الحمد والمنة في تحسن مستمر، ولم يدخل في غيبوبة كما ذكرت بعض الصحف الإلكترونية".