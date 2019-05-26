شقيق الفنان خالد سامي لـ"سبق": حالة أخي مستقرة وفي تحسن مستمر

نفى "عبدالإله" شقيق الفنان خالد سامي ما يشاع حول حالة أخيه الصحية والأقاويل المترددة عن دخوله بغيبوبة كما ذكرت بعض الصحف.
وقال "عبدالإله" لـ"سبق": "حالة أخي ولله الحمد والمنة في تحسن مستمر، ولم يدخل في غيبوبة كما ذكرت بعض الصحف الإلكترونية".
نفى أن يكون دخل بغيبوبة كما تناقل البعض
نفى "عبدالإله" شقيق الفنان خالد سامي ما يشاع حول حالة أخيه الصحية والأقاويل المترددة عن دخوله بغيبوبة كما ذكرت بعض الصحف.
وقال "عبدالإله" لـ"سبق": "حالة أخي ولله الحمد والمنة في تحسن مستمر، ولم يدخل في غيبوبة كما ذكرت بعض الصحف الإلكترونية".