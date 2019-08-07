ضيوف الملك: الاستضافة تتيح لعلماء المسلمين مناقشة خدمة الدعوة

أشادوا بالخطوات المتطورة التي تنفّذها حكومة المملكة في موسم الحج

رفع عدد من ضيوف خادم الحرمين الشريفين لموسم حج هذا العام 1440هـ، شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، للرعاية والعناية اللتين يوليهما لحجاج بيت الله الحرام وللحرمين الشريفين وقاصديهما وتوفير كامل الخدمات لهم؛ ليتمكنوا من أداء مناسك الحج في راحة وأمن.

وعبّروا عن سعادتهم بهذه الاستضافة الكريمة التي كان لها أبلغ الأثر في نفوسهم، واهتمام حكومة المملكة المتواصلة لخدمة الإسلام والمسلمين داخل المملكة والعالم الإسلامي، مشيدين بالخطوات المتطورة التي تنفّذها حكومة المملكة في موسم الحج من عام لآخر لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

وأبدى رئيس الشؤون الدينية في روسيا نياز كشابف؛ سعادته بما شاهده من استعدادات وخدمات عظيمة سخّرتها هذه البلاد المباركة لخدمة ضيوف الرحمن.

وذكر أن التقاء العلماء في موسم الحج له نتائج عظيمة في وحدة المسلمين، وأن المملكة تقوم كل عام بتذليل العقبات لقاصدي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، وأن ما شاهده الآن من تطور في الخدمات فاق ما شاهده من سنوات من توسعة وتنظيم وجهود من حكومة المملكة مما سهّل عليهم القدوم للعمرة وتوفير فرصة أكبر لأداء العمرة.

من جانبه، أشاد الداعية في الجامع الكبير بكرواتيا الدين فيتش؛ بالجهود الجبارة والكبيرة التي تقوم بها المملكة لخدمة حجاج بيت الله بتوفير جميع الخدمات من تسهيل في التنقل وتوفير الوسائل لخدمة الحجاج.

وأعرب عن تقديره لسرعة إنهاء إجراءات الدخول مما خفّف عنهم عناء السفر مما يدل على حرص الحكومة السعودية على توفير جميع الخدمات، منوّهاً بحُسن الضيافة وتقديم أفضل الخدمات لنا، وهذا ليس بغريب على حكومة المملكة، وأن ما يشهده الحرمان الشريفان من توسعة عملاقة يدل على اهتمام حكومة المملكة بالحج والعمرة.

وعبّر الإمام والداعية بالجامع الكبير بكرواتيا نديم عمر فيتش؛ عن سروره بهذه الاستضافة من خادم الحرمين الشريفين التي ستتيح الالتقاء بعديد من علماء هذه البلاد المباركة؛ لمناقشة سُبل تعزيز كل ما يخدم الدعوة الإسلامية في العالم.