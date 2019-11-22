الطقس اليوم: أمطار رعدية على جازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة والسواحل

رياح مثيرة للأتربة والغبار على المدينة المنوّرة .. وضباب بالمرتفعات الغربية والجنوبية

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تهيؤ الفرصة لهطول أمطار رعدية تُصحب برياح نشطة على مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة؛ تشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، كذلك على منطقة المدينة المنوّرة، كما يتوقع تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.