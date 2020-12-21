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صباح اليوم وعلى عمق 10 كيلومترات في باطن الأرض

رصد زلزال بقوة 4.4 درجة جنوب غربي الكويت

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رصدت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بمعهد الكويت للأبحاث العلمية، اليوم، زلزالاً بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر في جنوب غربي الكويت.

وأوضح مدير برنامج دعم متخذ القرار والمشرف على الشبكة الوطنية لرصد الزلازل الدكتور عبدالله العنزي؛ في بيان صحفي، اليوم، أن الزلزال حدث في الساعة السادسة وأربع دقائق من صباح اليوم بتوقيت دولة الكويت، على عمق 10 كيلومترات في باطن الأرض.