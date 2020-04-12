مكة تتراجع إلى المركز الثاني بإصابات كورونا بـ 103 حالة

بعد تصدرها لثلاثة أيام على التوالي

تراجع أعداد حالات إصابة فيروس كورونا الجديد في مكة المكرمة إلى المركز الثاني بـ 103 حالة، بعد تصدرها لنسبة الحالات لثلاثة أيام على التوالي، فيما بلغ عدد المتعافين 116حالة.



ومع ارتفاع أعداد الحالات النشطة بمكة إلى 825 حالة يصبح أعداد إجمالي الحالات 955 حالة منذ تفشي كورونا بالمملكة.