بالفيديو.. أمنية "عثمان طه" قبل عام تتحقق بفضل الله ثم بفضل خادم الحرمين الشريفين

قالها وعيناه تذرفان الدموع: "أتمنى أن أكون مواطنًا وأن أبقى بجوار الحبيب حتى الممات"

لم يمضِ إلا عام واحد على أمنية خطاط المصحف الشريف الدكتور عثمان طه، التي وثَّقتها "سبق" عبر "الزميل عبدالله العنزي"، الذي زار "طه" بمنزله بالمدينة المنورة، وسأله عبر مقطع فيديو عن أمنيته، فرد قائلاً وعيناه تذرفان الدموع: "أن أكون مواطنًا، وأن أبقى بجوار المصطفى عليه الصلاة والسلام حتى الممات".

وتصدَّر نبأ صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بمنح خطاط المصحف الشريف الجنسية السعودية، وسط الدعوات والإشادة الواسعة بالقرار الذي يجسد عناية ورعاية القيادة الرشيدة لكل من خدم كتاب الله دستور المملكة.

يُشار إلى أن "طه" عُيِّن خطاطًا لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة منذ عام 1408هـ، الموافق 1988م، وكاتبًا لمصاحف المدينة النبوية. وللشيخ عثمان طه خبرته في كتابة المصاحف؛ فقد كتب المصحف الشريف أكثر من عشر مرات، وكلها بالرسم العثماني، وطُبع أكثرها، وانتشرت في العالم الإسلامي.

وقبل عامين وجَّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بتجديد عقد خطاط المصحف الشريف الشيخ عثمان طه؛ وذلك فور علم الوزير بانتهاء عقده بالمجمع، وقال: سيبقى "طه" ما بقيت بوزارة الشؤون الإسلامية. وحظي ذلك بإشادة واسعة.