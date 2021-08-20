أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة نجران.. حتى 11 مساءً

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ بمدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً من أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

وبين المركز أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، وخباش، ويدمة، وتستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 11 مساءً.